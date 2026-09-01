Введение безвизового режима между Россией и Китаем стимулирует туризм и деловое сотрудничество

Введение взаимного безвизового режима между Россией и Китаем оказало положительное влияние на туристическую отрасль и придало дополнительный импульс развитию деловых контактов, сообщил генеральный консул КНР во Владивостоке У Дэминь в преддверии Восточного экономического форума.