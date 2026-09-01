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Регионы России

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Введение безвизового режима между Россией и Китаем стимулирует туризм и деловое сотрудничество

Введение безвизового режима между Россией и Китаем стимулирует туризм и деловое сотрудничество

Введение взаимного безвизового режима между Россией и Китаем оказало положительное влияние на туристическую отрасль и придало дополнительный импульс развитию деловых контактов, сообщил генеральный консул КНР во Владивостоке У Дэминь в преддверии Восточного экономического форума.

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