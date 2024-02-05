Трамп: третья мировая может начаться еще до конца президентского срока Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что в результате деятельности нынешнего американского президента Джо Байдена может начаться третья мировая война еще до истечения президентского срока действующего главы американского государства.
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