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Царьград

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Ещё больше военнослужащих смогут стать операторами БПЛА в новосибирских подразделениях

Ещё больше военнослужащих смогут стать операторами БПЛА в новосибирских подразделениях

Правительство Новосибирской области нашло возможности для подготовки таких востребованных специалистов, число обучающихся продолжает растиВ Новосибирской области по-прежнему осуществляется комплектование подразделений, в которых жители региона смогут служить по контракту вместе со своими земляками.

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