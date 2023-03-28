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Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США на Авдеевском направлении

Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США на Авдеевском направлении

Бойцы группировки ВС РФ «Юг» в ходе работы на Авдеевском направлении уничтожили пару контрбатарейных РЛС AN/TPQ-50 американского производства, которые стоят на вооружении армии Украины.

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