Дмитриев, Уиткофф и Кушнер пообедали в одном из московских ресторанов

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пообедали в одном из московских ресторанов.
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