Телеканал "КРЫМ 24"

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Глава «Роскосмоса» Рогозин поддержал просьбу Аксёнова заблокировать YouTube в России

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поддержал просьбу главы Крыма Сергея Аксёнова заблокировать YouTube на территории России.

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