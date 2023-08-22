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Депутаты Свищев и Слуцкий подготовили законопроект об обязательном поднятии флага России на соревнованиях в стране

Соответствующий законопроект подготовили депутаты Дмитрий Свищев и Леонид Слуцкий. «Мы настаиваем на том, что нужно обязательно поднимать российский флаг на всех спортивных мероприятиях.

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