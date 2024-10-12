Боррель: запрет Израилем БАПОР не позволит ООН защищать палестинских беженцев

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал инициативу властей Израиля по запрету работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расценив ее как катастрофу.
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