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В Адыгее полицейские рассказали студенческой молодежи о последствиях незаконных операций с наркотиками

На базе Майкопского индустриального техникума полицейскими проведены занятия, посвященные вопросам профилактики совершения преступлений и административных нарушений, связанных с незаконном оборотом наркотиков.

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