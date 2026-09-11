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В Волгограде из-за ракетной атаки повреждены два многоквартирных дома

В Волгограде из-за ракетной атаки повреждены два многоквартирных дома

Два многоквартирных дома получили повреждения в результате ракетной атаки в городе Волгограде, сообщает 11 сентября пресс-служба городской администрации.

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