Предположим, что человечество смогло построить мир достатка, изобилия, отсутствия межгосударственных конфликтов и бытовых проблем.
Переживёт ли человечество изобилие?
Комментарии
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Владимир Грачев
Изобилие должно быть ЗАРАБОТАННЫМ всеми людьми, у которых есть любимая работа, результаты которой востребованы обществом. К жизни в таком обществе люди должны быть подготовлены в ходе воспитания, начиная с самого юного возраста в семье, детском саду, школе. В таком обществе не должно быть у людей зависти, кичливости, злобы и прочих отрицательных черт характера. Человек человеку друг, а не волк!
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4 час.
Вячеслав Rfvtytd
Как говорил Аркадий Райкин ,в монологе "Дефицит":"Пусть будет всё,пусть ,но пусть чего то не хватает "😜✌️
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1 час.
Anatoly Kiselev
У каждого должна быть мечта, к которой он должен стремиться.
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34 мин.
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