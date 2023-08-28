Переживёт ли человечество изобилие?

Владимир Грачев

Изобилие должно быть ЗАРАБОТАННЫМ всеми людьми, у которых есть любимая работа, результаты которой востребованы обществом. К жизни в таком обществе люди должны быть подготовлены в ходе воспитания, начиная с самого юного возраста в семье, детском саду, школе. В таком обществе не должно быть у людей зависти, кичливости, злобы и прочих отрицательных черт характера. Человек человеку друг, а не волк!