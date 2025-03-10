Фото на память

На каждой долгожданной встрече родных обязательно звучит фраза: "Сделаем снимок на память?". Когда появились семейные альбомы и кто мог стать фотографом столетие назад?История семейной фотографии зародилась вместе с изобретением камеры – в первой половине XIX века.
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