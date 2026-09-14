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Царьград

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Животных отправляют на убой - есть ли другое решение? Ветврач ответил, чем опасен узелковый дерматит

Животных отправляют на убой - есть ли другое решение? Ветврач ответил, чем опасен узелковый дерматит

У скота в Иркутской области нашли узелковый дерматит. Животным вынесли приговор - скот отправляют на убой.

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