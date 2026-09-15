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Царьград

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МЧС ввело режим ЧС на Таймыре после разлива 170 тонн топлива

МЧС ввело режим ЧС на Таймыре после разлива 170 тонн топлива

На севере Красноярского края, в Таймырском муниципальном округе, объявлен режим чрезвычайной ситуации после утечки 170 тонн дизельного топлива в поселке Сындасско, расположенном на берегу Хатангского залива.

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