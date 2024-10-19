Друг до конца жизни! Боец спас сослуживца, рискуя собой – шокирующая история с передовой

Военнослужащий с позывным Мамба действовал в паре со своим другом-снайпером. После выполнения задания они вместе отправились перезаряжать свою технику, но в процессе бегства один из бойцов пострадал от вражеского дрона – ему разорвало ступню.
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