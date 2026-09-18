США обсуждают санкции против покупателей нефти из России перед саммитом с КНР

Вашингтон перед встречей Трампа и Си одновременно рассматривает новые санкции против китайских участников торговли российской нефтью и отмену части действующих ограничений.
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