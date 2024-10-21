СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Есть  Справедливость  , есть Законность ,  а  есть  данная  ситуация...Блогеры  не  были  на  месте  преступления  и ...Спас ребёнка и се...
  • Надежда
    Не бойся, зеля, тебя корейцы убьют... не больно...Генерал Попов рас...
  • Владимир Акулов
    Детей  мало ,  потому  что  все  знают  ,  как  предохраняться...А  из  секса  сделали  игрушку  для удовольствий  дл...Один на 9 женщин....

Спас ребёнка и сел в тюрьму. Спустя 4 года, Владимир Санкин вышел из колонии. Что он сказал прессе?

Спас ребёнка и сел в тюрьму. Спустя 4 года, Владимир Санкин вышел из колонии. Что он сказал прессе?

Фото: Freepik.com На свободу вышел Владимир Санкин – в январе 2020 года его дело прогремело на всю Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша дмитренко
а  зачем  переврали??? он  вытащил  его  на  улицу  и там  долго  избивал! а  это  самосуд! да и  все там  не так  уж  однозначно  с  детьми  было,,,,
Ответить
2 час.
Евгений Петров
Скажем так, он не ангел, но и не убийца. В остальном, каждый для себя решит сам. Лучше пусть такой накажет, чем никто. Самосуд это не решение проблемы, тем более, когда преступление уже пресек, но добил. Но мы можем сказать, что каждый сможет понять эту грань, где заканчивается защита, а где начинается самосуд? Я думаю, эмоции у многих будут сильнее разума. Не нам его судить, но и героя делать не стоит.
Ответить
1 час.
ВА
Владимир Акулов
Есть  Справедливость  , есть Законность ,  а  есть  данная  ситуация...Блогеры  не  были  на  месте  преступления  и  не  знают  всех  нюансов  происшествия...Наверное  ,  на  этом  суде во  всём  детально  разобрались...  И  оказалось  ,  что  убийство  похоже  на  самосуд...Суды  и  мы  все  не  можем  допустить  самосуда...Каждый  должен  помнить  ,  что совершая  что-то *справедливое*  ...Надо  понимать ,  что  твои  действия  в  суде  будут  выглядеть  совсем  иначе...  Если  тебе  дали  кулаком  по  физиономии ,  то  защита в  суде  всё  представит  так  ...  Будто  это  ты  ,  напротив  ,  своей  агрессивной  физиономией  ударил      мирный  кулак  ...
Ответить
34 мин.

Картина дня

наверх