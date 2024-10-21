Спас ребёнка и сел в тюрьму. Спустя 4 года, Владимир Санкин вышел из колонии. Что он сказал прессе?

саша дмитренко а зачем переврали??? он вытащил его на улицу и там долго избивал! а это самосуд! да и все там не так уж однозначно с детьми было,,,,

Евгений Петров Скажем так, он не ангел, но и не убийца. В остальном, каждый для себя решит сам. Лучше пусть такой накажет, чем никто. Самосуд это не решение проблемы, тем более, когда преступление уже пресек, но добил. Но мы можем сказать, что каждый сможет понять эту грань, где заканчивается защита, а где начинается самосуд? Я думаю, эмоции у многих будут сильнее разума. Не нам его судить, но и героя делать не стоит.