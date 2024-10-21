Фото: Freepik.com На свободу вышел Владимир Санкин – в январе 2020 года его дело прогремело на всю Россию.
Спас ребёнка и сел в тюрьму. Спустя 4 года, Владимир Санкин вышел из колонии. Что он сказал прессе?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша дмитренко
а зачем переврали??? он вытащил его на улицу и там долго избивал! а это самосуд! да и все там не так уж однозначно с детьми было,,,,
Ответить
2 час.
Евгений Петров
Скажем так, он не ангел, но и не убийца. В остальном, каждый для себя решит сам. Лучше пусть такой накажет, чем никто. Самосуд это не решение проблемы, тем более, когда преступление уже пресек, но добил. Но мы можем сказать, что каждый сможет понять эту грань, где заканчивается защита, а где начинается самосуд? Я думаю, эмоции у многих будут сильнее разума. Не нам его судить, но и героя делать не стоит.
Ответить
1 час.
ВА
Владимир Акулов
Есть Справедливость , есть Законность , а есть данная ситуация...Блогеры не были на месте преступления и не знают всех нюансов происшествия...Наверное , на этом суде во всём детально разобрались... И оказалось , что убийство похоже на самосуд...Суды и мы все не можем допустить самосуда...Каждый должен помнить , что совершая что-то *справедливое* ...Надо понимать , что твои действия в суде будут выглядеть совсем иначе... Если тебе дали кулаком по физиономии , то защита в суде всё представит так ... Будто это ты , напротив , своей агрессивной физиономией ударил мирный кулак ...
Ответить
34 мин.
Свежие комментарии