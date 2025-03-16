❗️🔊Призыв к перемирию на Украине воспринимается как попытка дать ВСУ время на перевооружение, Россия довела до США свои озабоченности по этому вопросу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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❗️🔊Призыв к перемирию на Украине воспринимается как попытка дать ВСУ время на перевооружение, Россия довела до США свои озабоченности по этому вопросу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.