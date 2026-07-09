В африканской стране обнаружили проходивших обучение на Украине террористов

В Мали обнаружили, что часть террористов, атакующих страну, проходила обучение на Украине. Об этом заявил вице-президент комиссии по обороне переходного совета африканской страны Фусейну Уаттара в беседе с ТАСС.
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