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Аргументы недели

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Трамп начал войну с журналистами

Трамп начал войну с журналистами

Крупнейшие американские телеканалы и издания объявили бойкот президенту США Дональду Трампу после того, как Белый дом лишил аккредитации журналистов CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и Politico.

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