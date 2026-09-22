Трамп начал войну с журналистами

Крупнейшие американские телеканалы и издания объявили бойкот президенту США Дональду Трампу после того, как Белый дом лишил аккредитации журналистов CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и Politico.
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