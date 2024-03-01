Бастрыкин: распространителям фейков о ВС РФ придется ответить по закону

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что известным персонам, покинувшим РФ и публично распространяющим ложь о российской армии, в случае возвращения придется ответить по закону.
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