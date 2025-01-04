Вице-канцлер ФРГ заявил об отсутствии в стране роста экономики с 2018 года

Global Look Press/Soeren Stache/dpa Экономика Германии не демонстрирует настоящего роста с 2018 года, что свидетельствует о структурном кризисе, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата и кандидат в канцлеры от партии "Зеленые" Роберт Хабек.