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Вице-канцлер ФРГ заявил об отсутствии в стране роста экономики с 2018 года

Вице-канцлер ФРГ заявил об отсутствии в стране роста экономики с 2018 года

Global Look Press/Soeren Stache/dpa Экономика Германии не демонстрирует настоящего роста с 2018 года, что свидетельствует о структурном кризисе, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата и кандидат в канцлеры от партии "Зеленые" Роберт Хабек.

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