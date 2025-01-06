УКС нашло подрядную организацию для ремонта областной больницы в Смоленске

Работы запланированы на январь - сентябрь 2025 года Управление капитального строительства Смоленской области определило подрядчика для разработки ПСД и проведения капитального ремонта в корпусах областной клинической больницы в столице субъекта.
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