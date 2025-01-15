Новый вид мошенничества в сети появился в Приморье

Приморцев предупредили об очередном виде мошенничества в сети, сообщает PRIMPRESS. Мошенники, по информации, полученной от российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, используя подставные аккаунты, публикуют объявления о поиске сотрудников .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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