Воспользуется ли Путин шансом улучшить ситуацию с мигрантами в России

Вошла однажды вечером в вагон метро,. В вагоне одни мужики, именно мужчины. Все черноволосые и определённой национальности.Взрослые, сидят молча. В метро такие не ездят. Они хоть плохонькую, но сразу машинку покупают, чтобы не светится. или толпой. А здесь организованные и руки в карманах. Я не за себя испугалась , мне просто стало жутко. Пулей вылетела на следующей станции. Уже сколько лет прошло, а я до сих пор это ощущение ужаса помню.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Рук им не хватает , а Вы оплачивайте этим рукам за их трудную работу и ещё В СССр на каждом столбу висели объявления , газеты приглашали , по ТВ объявления делали о работе с удобством доставки к местам работы и к вам шли местные жители с удовольствием работать , а вы начали потреблять гастарбайтеров , но потом всё равно дошли до того , что платить надо по-честному и квалифицированным рабочим , а сейчас не знаете как брак их устранить за чей счёт . Обучение было обязательным со сдачей экзаменов и получением удостоверений и паспортов и всё это фильтровалось, а наши ибн олигархи всё порушили . За что и схватись всё незаконное . давайте ещё и государство сделаем не законным , просто каждый напечатает себе паспорт , военный билет , удостоверение для любой работы любого профиля . Вот от этого краны падают , машины само- разгружаются на поворотах люди на стройках просто пропадают - не понравился по голове и в бетон и т.д. Возрастной ценз открыли , как будто справки не дают в мед. учреждениях