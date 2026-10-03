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Блогер Милена Петросян, чей муж покончил с собой, сделала заявление о трагедии

Блогер Милена Петросян, чей муж покончил с собой, сделала заявление о трагедии

На днях в семье блогера из Кемерово Милены Петросян произошла трагедия — ее супруг Татул покончил с собой.

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