В Карпогорах завершена модернизация водоотведения

В этом селе Пинежского округа завершен капитальный ремонт системы водоотведения.– Это крайне важный для окружного центра проект, который значительно улучшит качество жизни людей: канализационные сети здесь в большинстве своем были проложены более 30 лет назад, сильно износились и нуждались в комплексном обновлении.