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Регион 29

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В Карпогорах завершена модернизация водоотведения

В Карпогорах завершена модернизация водоотведения

В этом селе Пинежского округа завершен капитальный ремонт системы водоотведения.– Это крайне важный для окружного центра проект, который значительно улучшит качество жизни людей: канализационные сети здесь в большинстве своем были проложены более 30 лет назад, сильно износились и нуждались в комплексном обновлении.

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