В Карпогорах завершена модернизация водоотведения

В этом селе Пинежского округа завершен капитальный ремонт системы водоотведения.– Это крайне важный для окружного центра проект, который значительно улучшит качество жизни людей: канализационные сети здесь в большинстве своем были проложены более 30 лет назад, сильно износились и нуждались в комплексном обновлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России началась...
- Минимальная проду...
- ХЛ Пенсионерка из Ар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым