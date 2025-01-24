Индийский министр пообещал выпуск первых 28 нм чипов в 2025 году

Первые микросхемы по техпроцессу 28 нм будут произведены в Индии в августе-сентябре 2025 года, заявил министр электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнав, 24 января сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.