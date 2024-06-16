Вчера, в Балашихе, в канун столетия Отдельной, орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения им.
Феликс уже под Москвой
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Должен вернуться на место. Заслуженно!!!
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4 час.
М
Максимов
ПоставьтеДжерж ин кого обратно!!!
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1 час.
Алексей Камышов
Железный Феликс должен и обязан вернуться на своё историческое место! Он это честно заслужил. Верните его!
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1 час.
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