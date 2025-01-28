Грузовик наехал на ребенка в Усольском районе

Инцидент произошел утром 28 января в поселке Тельма Усольского района. 22-летний водитель грузовика «Hyundai Mighty», следуя в сторону Иркутска, не остановился на пешеходном переходе и сбил ребенка, который переходил дорогу в установленном месте, сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.