Как бы глубоко они не прятались в схронах, их губили любовь к салу и грязный туалет. На чем еще «сыпались» бандеровцы Официально так называемая «бункерная война» закончилась в 1960 году.
"Борцы" из схронов
Комментарии
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Светлана Коваленкова
А говорят там наши люди?!!!Какие? Все село знало и милиция-полиция в том числе(не могли не знать) и молчали!!!!!!?????
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3 час.
Вячеслав Денисов
После чего они пролезли в руководящие органы и самый известный выблядок из этой серии - Кучма, носивший сало в такие схроны в детстве.
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3 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
На Западную Украину из Донбасса посылали молодых учителей, врачей. 6-ть тысяч из них укронацисты убили.
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1 час.
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