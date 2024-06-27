Вокруг света: Кто такие мифические Якуруна, загадочные хранители вод Амазонки

Невероятно пышные, маняще ярко-зелёные тропические леса Амазонки богаты не только разнообразной флорой и фауной, но и являются весьма плодотворной почвой для огромного количества разнообразных легенд и мифов.
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