Спасатели Москвы заняли второе место на чемпионате по многоборью

В Ногинске прошел XIX чемпионат по многоборью среди спасателей МЧС России. Специалисты продемонстрировали свои навыки в беспарашютном десантировании, оказании первой помощи, ориентировании на местности и многом другом.
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