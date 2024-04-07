«Даниэль смотрел влево». Ферстаппен, Перес и Сайнс обсудили аварию на первом круге

«Даниэль смотрел влево». Ферстаппен, Перес и Сайнс обсудили аварию на первом кругеF1В комнате перед выходом на подиум Гран При Японии победитель гонки Макс Ферстаппен и призеры Серхио Перес и Карлос Сайнс обсудили аварию на первом круге между Даниэлем Риккардо и Алексом Албоном.