Гранлунд покинул «Салават». Другие легионеры обсуждали отъезд с руководством, но пока остаются («Чемпионат»)

Маркус Гранлунд покинул расположение «Салавата Юлаева». Другие легионеры уфимцев разговаривали с руководством по поводу отъезда, но на данный момент остаются, сообщает «Чемпионат».

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