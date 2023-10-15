Санкции против России, вопреки ожиданиям Евросоюза, не смогли поставить Россию на колени. Более того, попытки США и Европы взять политику РФ под собственный контроль не помогли урегулировать украинский конфликт.
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