Сладкий перец с толстой стенкой — 7 «мясистых» сортов

Ценители сладкого перца подтвердят, что чем толще стенки овоща, тем более выражен его вкус и аромат. Конечно, выращивание толстостенных плодов сопряжено с некоторыми трудностями: такие растения более требовательны к условиям, да и созревание у них происходит дольше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии