Моя семья. Счас...
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С нетерпением ждём нашего господина

С нетерпением ждём нашего господина

Через пять минут снова стучит в кабинет. Опять объясняют, что его позовут. И, пока у мамы продолжался приём, мужик громко возмущался, что, мол, он за деньги к врачу ходит и должен при этом терять время, какое безобразие! И плевать на других.

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