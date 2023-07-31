«Алроса» инвестировала $15 млн в совместный с Зимбабве проект

«Алроса» инвестировала около $15 млн в совместное с Национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве (ZCDC) предприятие, которое занимается поиском и геологоразведкой новых коренных месторождений алмазов на территории южноафриканской страны.
«Алроса» инвестировала около $15 млн в совместное с Национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве (ZCDC) предприятие, которое занимается поиском и геологоразведкой новых коренных месторождений алмазов на территории южноафриканской страны.
Свежие комментарии