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Телегу Дурова распилят на две части?

Телегу Дурова распилят на две части?

У Павла Дурова началась черная полоса. Мало того, что его закрыли во Франции жить в неволе на круассанах, его брата, которому он обязан созданием кода для Telegram, объявили в розыск, так теперь и его детище, которому он посвятил последние годы свое жизни, может уплыть к женщине, которая родила от него детей.

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