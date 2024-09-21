Телегу Дурова распилят на две части?

У Павла Дурова началась черная полоса. Мало того, что его закрыли во Франции жить в неволе на круассанах, его брата, которому он обязан созданием кода для Telegram, объявили в розыск, так теперь и его детище, которому он посвятил последние годы свое жизни, может уплыть к женщине, которая родила от него детей.