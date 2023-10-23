Китай решил подтроллить США и отправляет к берегам Израиля 6 военных кораблей

Виталий Кирпиченко

Пришла пора Китаю показать свою силу... Ждать долго не придётся, когда и он будет напрямую диктовать всем государствам свою политику, а какой будет эта политика -- одному богу известно. Давно ещё витало изречение: "Как подымется китаЕц, так и миру конец".