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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Китай решил подтроллить США и отправляет к берегам Израиля 6 военных кораблей

Китай решил подтроллить США и отправляет к берегам Израиля 6 военных кораблей

А вот я, почему-то, нисколько не удивлён. Если есть хоть какая-нибудь возможность подтроллить американцев, товарищ Си обязательно ею воспользуется.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Пришла пора Китаю показать свою силу... Ждать долго не придётся, когда и он будет напрямую диктовать всем государствам свою политику, а какой будет эта политика -- одному богу известно. Давно ещё витало изречение: &quot;Как подымется китаЕц, так и миру конец&quot;.
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4 д.
Samarium
Уважаю китайцев....Пиндосы должны понять что их место уже у пор.... .... мировой истории.
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4 д.

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