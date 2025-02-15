В Москве женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь, отправили в СИЗО

Перовский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Жасмине Александрович, которая хотела продать свою новорожденную дочь за тысячу долларов, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
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