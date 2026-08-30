Появилось видео разгрома лагеря беженцев в Сеуте

Лагерь мигрантов, ночевавших на пляже Трамполин после массового пересечения границы с Марокко, разгромили жители испанского анклава Сеута в Северной Африке, сообщает 28 августа Би-би-си в опубликованном видео.
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