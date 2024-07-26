Дубинский заявил о мастерской ловушке Путина для Зеленского из-за переговоров

Российская армия успешно продвигается на полях спецоперации по демилитаризации киевского режима. Инициатива остается в руках наших военных, очевидно, что полный разгром Вооруженных сил Незалежной не за горами.
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