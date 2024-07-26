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Дубинский заявил о мастерской ловушке Путина для Зеленского из-за переговоров

Дубинский заявил о мастерской ловушке Путина для Зеленского из-за переговоров

Российская армия успешно продвигается на полях спецоперации по демилитаризации киевского режима. Инициатива остается в руках наших военных, очевидно, что полный разгром Вооруженных сил Незалежной не за горами.

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Комментарии
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ЮТ
Юрий Тумаков
Небольшое замечание. Боевые действия идут на территории ДНР и ЛНР, т.е. территории РФ. И чуть чуть на территории Харьковской области.
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