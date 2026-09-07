Безалкогольная пятница: в омских магазинах временно запретят торговлю спиртными напитками. Продажа будет приостановлена 11 сентября в честь Дня трезвости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым