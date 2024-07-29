Дорога в районе под Челябинском затоплена третий день

Участок магистрали в Еманжелинском районе закрыт для проезда. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в Еманжелинском районе на автодороге «Разрез Батуринский – Пионерский» наблюдается выход воды на проезжую часть.