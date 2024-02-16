Bloomberg: дефицит боеприпасов может вынудить ВСУ выбирать приоритетные направления

ВАШИНГТОН, 16 февраля, ФедералПресс. Дефицит артиллерии у Киева в ближайшие месяцы может вынудить его сосредоточить усилия на определенных направлениях, передает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
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