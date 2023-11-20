При выходе на боевое патрулирование у британской АПЛ с межконтинентальными баллистическими ракетами на борту был зафиксирован отказ глубиномера

Британская пресса пишет об инциденте с атомной подводной лодкой королевского флота. В материалах сообщается о том, что «едва удалось предотвратить худшую в истории флота катастрофу с подводными лодками со времён Второй мировой войны».
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