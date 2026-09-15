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Венесуэла может недовыполнить обязательства в ОПЕК из-за соглашения с США

Венесуэла может недовыполнить обязательства в ОПЕК из-за соглашения с США

Новое энергетическое соглашение между Венесуэлой и США может серьезно изменить положение Каракаса на мировом нефтяном рынке и поставить под вопрос практическое участие страны в ОПЕК.

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