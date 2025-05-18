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Непогода вернулась в Краснодар: сколько продлятся дожди?

Непогода вернулась в Краснодар: сколько продлятся дожди?

Сегодняшняя погода в Краснодарском крае обусловлена влиянием холодного фронта. Это приведет к переменной облачности, кратковременным дождям, местами переходящим в сильные ливни с грозами и возможным градом.

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