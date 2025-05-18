Непогода вернулась в Краснодар: сколько продлятся дожди?

Сегодняшняя погода в Краснодарском крае обусловлена влиянием холодного фронта. Это приведет к переменной облачности, кратковременным дождям, местами переходящим в сильные ливни с грозами и возможным градом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии